

Россия вновь бьет рекорды по суточным показателям смертности от COVID-19

02.07.2021 13:33





По официальным данным в России с момента начала пандемии снова зафиксирован суточный рекордный показатель смертности. По данным властей жертвами пандемии за последние 24 часа стали 679 человек.



По тем же данным по стране в целом новых зараженных — 23 218, однако это всего лишь официальные данные, которые могут быть далеки от реальности, и реальная цифра скорее всего выглядит гораздо удручающее.



Напомним, что за последние недели Россию буквально накрыло новая волна эпидемии. Хотя власти официально отрицают, но со дня начала пандемии за последние дни не раз обновлялись суточные максимумы прироста количества умерших.



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