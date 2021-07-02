

Состоялась премьера фильма о чемпионе Олимпийских Игр Геле Кеташвили

02.07.2021 14:20









В 1988 году 23-летний защитник тбилисского «Динамо» Гела Кеташвили отлично провел все шесть матчей сборной СССР на Олимпиаде в Сеуле,стал Олимпийским чемпионом и дним из лучших игроков и той сборной, и самого турнира, завоевав высокую оценку и специалистов, и поклонников. Исходя из заслуг Г.Кеташвили перед футболом, вполне понятно решение известного кинорежиссера, лауреата нескольких международных кинофестивалей Г.Торадзе создать фильм, посвященный единственному грузинскому футболисту-чемпиону Олимпийских Игр.



О творчестве режиссера Торадзе



За период многолетней деятельности в кино Г. Торадзе создал более 35 фильмов, из них более 15 фильмов по спортивной тематике:это документальные картины Комментатор»(1981 год, о Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., об Александре Чивадзе), «Грузинский футбол»(2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), «Снайпер»( 2018, об Олимпийской Чемпионке по пулевой стрельбе Нино Салуквадзе), «Трио грузинского футбола»(2019, о братьях Шота, Арчил и Резо Арвеладзе), «Говорит и показывает Тбилиси»(2017, о заслуженном тренере Грузии, комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили) и другие. Презентации ряда его спортивных фильмов в 2018 -2019 годах прошли в Тбилиси и Батуми, а также в Казахстане, Латвии,Беларуси, Украине, Молдове и Португалии, показы фильмов с участием ветеранов спорта, молодых атлетов и представителей общественности были организованы автором этих строк при содействии журналистских организаций и спортивных ведомств вышеназванных стран,а также при поддержке Федерации футбола Грузии и посольств Грузии в этих государствах. В предыдущие годы несколько фильмов Г.Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте и Милане, а в ноябре 2020 года фильм «Трио грузинского футбола» (о братьях Арвеладзе) стал лауреатом Миланского международного фестиваля спортивных фильмов.



Член Киноакадемии Грузии Жука Митаишвили, которая в Доме Кино была ведущей премьеры фильма «Олимпийский Чемпион», в своем выступлении ознакомила собравшихся с творческой биографией режиссера. Она особо указала на то, что Г. Торадзе является режиссером фильмов, посвященных деятельности Национального Героя Франции Дмитрия Амилахвари(1906-1942), Католикоса-Патиарха всея Грузии Илии Второго, бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона(1928-2014),

художественно-документального фильма "Спаде", посвященного жизни и деятельности адмирала Теодора Спаде ( 1891-1970) -Национального Героя Латвии, командующего ВМФ Латвии в конце 1930-х годов, сыгравшего в конце 1917-начале 1918 года значимую роль в подготовке создания флота независимой Грузии (1918). Торадзе также был оператором-постановщиком фильма о жизни бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джона Малхаза Шаликашвили(1936-2011).



Сам режиссер так вспомнил выбор профессии: "Я родился и вырос в Тбилиси. Слева от нашего двора располагалась киностудия "Грузия-фильм", справа – стадион "Динамо". После уроков мой маршрут пролегал к киностудии. Если находил там интересное, мог стоять часами и смотреть до упада. Если нет, бежал на стадион, домой возвращался поздно,родители знали о моих увлечениях- вечером отец искал меня на стадионе,а мать- в киностудии. Она даже просила вахтеров киностудии не пускать меня, вахтеры

отнеслись к ее просьбе с уважением, но я нашел лазейку в ограде, и она, можно сказать, стала моей дорогой в кино".



Фильм о Кеташвили



Работу над фильмом о Г.Кеташвили режиссер Гоги Торадзе начал осенью 2020 года и завершил в мае с.г. . «Миллионы поклонников футбола и десятки тысяч специалистов прекрасно помнят блестящую игру Гелы Кеташвили в тбилисском «Динамо», молодежной и Олимпийской сборной СССР , в сборных СССР и Грузии, он прошел сложный жизненный и футбольный путь, Гела сам себя создал в футболе и стал Олимпийским чемпионом, я давно хотел создать фильм о нем и это время пришло»,- сказал Г.Торадзе на премьере фильма в Доме Кино, прошедшего в присутствии ветеранов футбола, молодых атлетов, представителей общественности, президента Национального Олимпийского Комитета Грузии (НОКГ) Лери Хабелова, заместителя министра культуры и спорта страны Сосо Гиоргадзе, первого вице-президента Федерации футбола Грузии(ФФГ) Кахи Чумбуридзе, Генерального секретаря ФФГ Давида Муджири, представителей общественности.



Торадзе выразил «благодарность президенту НОКГ Лери Хабелову (Олимпийский чемпион 1992 года,пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы) за помощь в создании фильма»(это картина на грузинском языке). Режиссер сообщил, что «при поддержке Федерации футбола Грузии удалось создать и англоязычный вариант фильма». В 27-минутном фильме отражены детские и юношеские годы Кеташвили в Тбилиси, его игра в кутаисском «Торпедо» в высшей лиге чемпионата СССР(1983), потом выступление в тбилисском «Динамо»(1984-1990), юношеской, молодежной и Олимпийской сборной СССР, сложные эпизоды в футбольной биографии и жизни Кеташвили в 1990-х годах. Режиссером и автором сценария картины является Г. Торадзе, оператор фильма -Теймураз Сулаберидзе, текст читает сценарист Тенгиз Тхилава. В фильме использованы архивные видеокадры 1980-1990 годов, а также эксклюзивные высказывания –воспоминания ветеранов тбилисского «Динамо»-Александра Чивадзе, Тенгиза Сулаквелидзе,Отара Габелия, Вахтанга Коридзе, Георгия Чилая, Давид Муджири(старший), видеовключения из Украины игроков Олимпийской сборной СССР –чемпионов Олимпиады 1988 года Алексея Михайличенко и Александра Яровенко, видеовключение из Москвы старшего тренера Олимпийской сборной СССР 1988 года Анатолия Бышовца, записанные съемочной группой картины на стадионе «Динамо-арена» им.Бориса Пайчадзе и посвященные 55-летию со дня рождения Кеташвили. Значительное внимание в фильме обращено на финальный матч Олимпиады 1988 между сборными СССР и Бразилии (2:1 ), в котором Кеташвили опекал звезду бразильского и мирового футбола Ромарио. В фильм включены воспоминания Кеташвили об Олимпиаде 1988, об интересных эпизодах его карьеры в клубах Грузии, в сборных СССР и Грузии,его травмам и прекращению карьеры.



Особое место в фильме занимает история с Олимпийской медалью нашего знаменитого футболиста. Осенью 1992 года, в трудное для Грузии время,



После показа фильма в Доме Кино с воспоминаниями выступили Александр Чивадзе, Лери Хабелов, Реваз Дзодзуашвили, президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии Михаил Абаишвили и автор этих строк. Они дали высокую оценку работе режиссера фильма «Олимпийский чемпион», а Л.Хабелов отметил, что на его взгляд , ««Олимпийский чемпион» -это лучшая из спортивных картин, созданных Гоги Торадзе». В будущем намечен показ этого фильма в других городах Грузии, а англоязычный вариант картины будет представлен спортивной общественности ряда стран Европы.



Тенгиз Пачкория, вице-президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии



Фото Ж. Митаишвили: Г.Кеташвили и Г. Торадзе в день премьеры фильма

В Доме кино в Тбилиси состоялась премьера документального телевизионного фильма «Олимпийский чемпион», созданного известным кинорежиссером Гоги ( Георгий) Торадзе и посвященного жизни Гелы Кеташвили-единственного грузинского футболиста, завоевавшего звание Чемпиона Олимпийских Игр. До Г.Кеташвили пятеро грузинских футболистов становились призерами Олимпийских Игр: капитан тбилисского «Динамо» и сборной СССР Муртаз Хурцилава в 1972 году вместе с одноклубником-защитником Ревазом Дзодзуашвили стал бронзовым призером Олимпиады 1972 года в Мюнхене, а в 1980 году трое тбилисских динамовцев – Александр Чивадзе( в 1981-1984 годах он был капитаном сборной СССР), Тенгиз Сулаквелидзе и Реваз Челебадзе в составе Олимпийской сборной СССР завоевали бронзовые медали Олимпиады в Москве.В 1988 году 23-летний защитник тбилисского «Динамо» Гела Кеташвили отлично провел все шесть матчей сборной СССР на Олимпиаде в Сеуле,стал Олимпийским чемпионом и дним из лучших игроков и той сборной, и самого турнира, завоевав высокую оценку и специалистов, и поклонников. Исходя из заслуг Г.Кеташвили перед футболом, вполне понятно решение известного кинорежиссера, лауреата нескольких международных кинофестивалей Г.Торадзе создать фильм, посвященный единственному грузинскому футболисту-чемпиону Олимпийских Игр.За период многолетней деятельности в кино Г. Торадзе создал более 35 фильмов, из них более 15 фильмов по спортивной тематике:это документальные картины Комментатор»(1981 год, о Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., об Александре Чивадзе), «Грузинский футбол»(2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), «Снайпер»( 2018, об Олимпийской Чемпионке по пулевой стрельбе Нино Салуквадзе), «Трио грузинского футбола»(2019, о братьях Шота, Арчил и Резо Арвеладзе), «Говорит и показывает Тбилиси»(2017, о заслуженном тренере Грузии, комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили) и другие. Презентации ряда его спортивных фильмов в 2018 -2019 годах прошли в Тбилиси и Батуми, а также в Казахстане, Латвии,Беларуси, Украине, Молдове и Португалии, показы фильмов с участием ветеранов спорта, молодых атлетов и представителей общественности были организованы автором этих строк при содействии журналистских организаций и спортивных ведомств вышеназванных стран,а также при поддержке Федерации футбола Грузии и посольств Грузии в этих государствах. В предыдущие годы несколько фильмов Г.Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте и Милане, а в ноябре 2020 года фильм «Трио грузинского футбола» (о братьях Арвеладзе) стал лауреатом Миланского международного фестиваля спортивных фильмов.Член Киноакадемии Грузии Жука Митаишвили, которая в Доме Кино была ведущей премьеры фильма «Олимпийский Чемпион», в своем выступлении ознакомила собравшихся с творческой биографией режиссера. Она особо указала на то, что Г. Торадзе является режиссером фильмов, посвященных деятельности Национального Героя Франции Дмитрия Амилахвари(1906-1942), Католикоса-Патиарха всея Грузии Илии Второго, бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона(1928-2014),художественно-документального фильма "Спаде", посвященного жизни и деятельности адмирала Теодора Спаде ( 1891-1970) -Национального Героя Латвии, командующего ВМФ Латвии в конце 1930-х годов, сыгравшего в конце 1917-начале 1918 года значимую роль в подготовке создания флота независимой Грузии (1918). Торадзе также был оператором-постановщиком фильма о жизни бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джона Малхаза Шаликашвили(1936-2011).Сам режиссер так вспомнил выбор профессии: "Я родился и вырос в Тбилиси. Слева от нашего двора располагалась киностудия "Грузия-фильм", справа – стадион "Динамо". После уроков мой маршрут пролегал к киностудии. Если находил там интересное, мог стоять часами и смотреть до упада. Если нет, бежал на стадион, домой возвращался поздно,родители знали о моих увлечениях- вечером отец искал меня на стадионе,а мать- в киностудии. Она даже просила вахтеров киностудии не пускать меня, вахтерыотнеслись к ее просьбе с уважением, но я нашел лазейку в ограде, и она, можно сказать, стала моей дорогой в кино".Работу над фильмом о Г.Кеташвили режиссер Гоги Торадзе начал осенью 2020 года и завершил в мае с.г. . «Миллионы поклонников футбола и десятки тысяч специалистов прекрасно помнят блестящую игру Гелы Кеташвили в тбилисском «Динамо», молодежной и Олимпийской сборной СССР , в сборных СССР и Грузии, он прошел сложный жизненный и футбольный путь, Гела сам себя создал в футболе и стал Олимпийским чемпионом, я давно хотел создать фильм о нем и это время пришло»,- сказал Г.Торадзе на премьере фильма в Доме Кино, прошедшего в присутствии ветеранов футбола, молодых атлетов, представителей общественности, президента Национального Олимпийского Комитета Грузии (НОКГ) Лери Хабелова, заместителя министра культуры и спорта страны Сосо Гиоргадзе, первого вице-президента Федерации футбола Грузии(ФФГ) Кахи Чумбуридзе, Генерального секретаря ФФГ Давида Муджири, представителей общественности.Торадзе выразил «благодарность президенту НОКГ Лери Хабелову (Олимпийский чемпион 1992 года,пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы) за помощь в создании фильма»(это картина на грузинском языке). Режиссер сообщил, что «при поддержке Федерации футбола Грузии удалось создать и англоязычный вариант фильма». В 27-минутном фильме отражены детские и юношеские годы Кеташвили в Тбилиси, его игра в кутаисском «Торпедо» в высшей лиге чемпионата СССР(1983), потом выступление в тбилисском «Динамо»(1984-1990), юношеской, молодежной и Олимпийской сборной СССР, сложные эпизоды в футбольной биографии и жизни Кеташвили в 1990-х годах. Режиссером и автором сценария картины является Г. Торадзе, оператор фильма -Теймураз Сулаберидзе, текст читает сценарист Тенгиз Тхилава. В фильме использованы архивные видеокадры 1980-1990 годов, а также эксклюзивные высказывания –воспоминания ветеранов тбилисского «Динамо»-Александра Чивадзе, Тенгиза Сулаквелидзе,Отара Габелия, Вахтанга Коридзе, Георгия Чилая, Давид Муджири(старший), видеовключения из Украины игроков Олимпийской сборной СССР –чемпионов Олимпиады 1988 года Алексея Михайличенко и Александра Яровенко, видеовключение из Москвы старшего тренера Олимпийской сборной СССР 1988 года Анатолия Бышовца, записанные съемочной группой картины на стадионе «Динамо-арена» им.Бориса Пайчадзе и посвященные 55-летию со дня рождения Кеташвили. Значительное внимание в фильме обращено на финальный матч Олимпиады 1988 между сборными СССР и Бразилии (2:1 ), в котором Кеташвили опекал звезду бразильского и мирового футбола Ромарио. В фильм включены воспоминания Кеташвили об Олимпиаде 1988, об интересных эпизодах его карьеры в клубах Грузии, в сборных СССР и Грузии,его травмам и прекращению карьеры.Особое место в фильме занимает история с Олимпийской медалью нашего знаменитого футболиста. Осенью 1992 года, в трудное для Грузии время, Гела Кеташвили сдал свою золотую олимпийскую медаль в Фонд Обороны и единства Грузии, но каким-то образом, окольными путями эта медаль оказалась в руках женщины, которая в конце 1992 года пыталась вывезти ее в Турцию. «На таможенно-пропускном пункте в Сарпи (батумский участок грузино-турецкой границы-прим.) мою Олимпийскую медаль заметил известный в прошлом футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР Вахтанг Коридзе, который тогда работал начальником смены на ТПП Сарпи. Благодаря усилиям Вахтанга, удалось предотвратить вывоз медали в Турцию и сохранить ее в Грузии, до 2013 года медаль хранилась в Музее в Тбилиси»-вспоминает Гела. В 2013 году эта медаль была возвращена законному владельцу . «Я берегу эту Олимпийскую медаль, она мне очень дорога»,- сказал Кеташвили.После показа фильма в Доме Кино с воспоминаниями выступили Александр Чивадзе, Лери Хабелов, Реваз Дзодзуашвили, президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии Михаил Абаишвили и автор этих строк. Они дали высокую оценку работе режиссера фильма «Олимпийский чемпион», а Л.Хабелов отметил, что на его взгляд , ««Олимпийский чемпион» -это лучшая из спортивных картин, созданных Гоги Торадзе». В будущем намечен показ этого фильма в других городах Грузии, а англоязычный вариант картины будет представлен спортивной общественности ряда стран Европы.Тенгиз Пачкория, вице-президент Ассоциации спортивных журналистов ГрузииФото Ж. Митаишвили: Г.Кеташвили и Г. Торадзе в день премьеры фильма



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