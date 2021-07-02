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В Болниси задержали гражданина, сбросившего в реку пластиковые бутылки
02.07.2021 14:43
Сотрудники районного управления Департамента полиции Квемо-Картли задержали Р.Ш., 2001 года рождения, по обвинению в загрязнении воды. Речь идет о гражданине, который сбросил в реку большое количество пластмассовых бутылок.
По информации министерства, преступление карается лишением свободы на срок до одного года.
«Следствие установило, что 30 июня этого года обвиняемый сбросил большое количество пластмассовых бутылок в реку Кциа Болнисского муниципалитета, в результате чего произошло загрязнение реки. Видеозапись факта нарушения была распространена в различных социальных сетях.
Вскоре правоохранительным органам удалось установить личность правонарушителя и задержать его в Болниси в качестве обвиняемого.
По факту загрязнения воды начато расследование по статье 292 УК Грузии», — отмечается в информации.
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