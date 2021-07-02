

Сегодня в Аджарии семь долгожителей отметили 100-летний юбилей

02.07.2021 20:32





Сегодня 2 июля в Аджарии семь человек отметили свой сотый день рождения. Одна из них — Зулбие Дзирквадзе, проживающая в деревне Диокниси Хулойского муниципалитета. У долгожительницы трое детей, девять внуков и 20 правнуков.



На сегодняшний день в Аджарии числится 51 долгожитель, чей возраст составляет 100 и более лет. До конца 2021 года, столетний юбилей отметят еще три человека.



В рамках единоразовой помощи Минздрав Аджарии передал юбилярам по 1000 лари.



100 лет 2 июля 2021 года исполнилось:



Наиле Кобаладзе;

Айнур Бахунтаридзе;

Казим Габаидзе;

Джихан Шавадзе;

Улпети Путкарадзе;

Гулханум Путкарадзе;



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