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Сегодня в Аджарии семь долгожителей отметили 100-летний юбилей
02.07.2021 20:32
Сегодня 2 июля в Аджарии семь человек отметили свой сотый день рождения. Одна из них — Зулбие Дзирквадзе, проживающая в деревне Диокниси Хулойского муниципалитета. У долгожительницы трое детей, девять внуков и 20 правнуков.
На сегодняшний день в Аджарии числится 51 долгожитель, чей возраст составляет 100 и более лет. До конца 2021 года, столетний юбилей отметят еще три человека.
В рамках единоразовой помощи Минздрав Аджарии передал юбилярам по 1000 лари.
100 лет 2 июля 2021 года исполнилось:
Наиле Кобаладзе;
Айнур Бахунтаридзе;
Казим Габаидзе;
Джихан Шавадзе;
Улпети Путкарадзе;
Гулханум Путкарадзе;
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