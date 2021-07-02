

В Тбилиси задержан обвиняемый в трефикинге

02.07.2021 20:54





По обвинению в торговле людьми правоохранители арестовали в Тбилиси Г.Ч., 1984 года рождения. Об этом сообщает МВД Грузии.



«Следствием установлено, что Г.Ч. разработал план торговли людьми (трефикинг) с целью получения материальной выгоды. Он систематически эксплуатировал Н.Ч., 1976 г.р., в частности, унижая, оскорбляя и угрожая применить физическое насилие, заставлял ежедневно просить милостыню на улицах Тбилиси. Задержанный присваивал собранные деньги», - заявили в МВД.



По информации ведомства, расследование по факту торговли людьми ведется по части первой статьи 143 УК Грузии.



За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.



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