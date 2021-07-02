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С завтрашнего дня можно будет забронировать место для массовой вакцинации


02.07.2021   21:03


По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, с завтрашнего дня можно будет забронировать место для вакцинации.

Как отметил Амиран Гамкрелидзе, сначала откроются брони на вакцинацию препаратом Sinopharm, а затем и Sinovaс.

«Мы призываем, максимально информировать население о том, что бронирования мест будут открыты с завтрашнего дня. Будьте активными, бронирование будет открыто две недели. Мы будем наблюдать, какой будет активность, затем места можно будет бронировать на протяжении всего месяца и летнего сезона. Мы начнем с вакцины Sinopharm, затем добавятся Sinovak и Pfizer», — заявил Гамкрелидзе.

По его словам, количество прививочных групп постоянно увеличивается.

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