

Вступительные экзамены в Грузии сдают 24 осужденных

02.07.2021 21:12





В Грузии в этом году 24 осужденных сдают Единые национальные экзамены (ЕНЭ). Об это сообщили в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.



ЕНЭ начались 1 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. По данным ведомства, осужденных начали выводить на экзамены сегодня, 2 июля.



«Специальная пенитенциарная служба обеспечивает беспрепятственный перевоз осужденных в экзаменационные центры. Каждому из них мы желаем успехов», — говорится в заявлении службы.



ЕНЭ 2021 года проходят в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 размещены в Тбилиси, 3 — в Кутаиси, 3 – в Батуми, а остальные в Зугдиди, Рустави, Гори, Ахалцихе, Телави, Озургети, Поти, Хуло.



В этом году экзамены сдают 83,6 тысячи человек, из них более 38,4 тысячи являются абитуриентами.



Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.



14 июля экзамены по профильному предмету начнут сдавать педагоги, обязанные подтвердить свою профкомпетенцию. Конкурс на получение студенческих грантов пройдет 28 июля, а общий магистерский экзамен студенты будут сдавать 27-30 июля.



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