|
|
|
Вступительные экзамены в Грузии сдают 24 осужденных
02.07.2021 21:12
В Грузии в этом году 24 осужденных сдают Единые национальные экзамены (ЕНЭ). Об это сообщили в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.
ЕНЭ начались 1 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. По данным ведомства, осужденных начали выводить на экзамены сегодня, 2 июля.
«Специальная пенитенциарная служба обеспечивает беспрепятственный перевоз осужденных в экзаменационные центры. Каждому из них мы желаем успехов», — говорится в заявлении службы.
ЕНЭ 2021 года проходят в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 размещены в Тбилиси, 3 — в Кутаиси, 3 – в Батуми, а остальные в Зугдиди, Рустави, Гори, Ахалцихе, Телави, Озургети, Поти, Хуло.
В этом году экзамены сдают 83,6 тысячи человек, из них более 38,4 тысячи являются абитуриентами.
Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.
14 июля экзамены по профильному предмету начнут сдавать педагоги, обязанные подтвердить свою профкомпетенцию. Конкурс на получение студенческих грантов пройдет 28 июля, а общий магистерский экзамен студенты будут сдавать 27-30 июля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна