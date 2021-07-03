

В Грузии начинается регистрация на вакцинацию «Синофармом»

03.07.2021 12:41





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, массовая вакцинация в стране начнется с вакцины «Синофарм», к которой через несколько дней добавится и вакцина «Синовак».



Как сообщил Гамкрелидзе на проведенном вчера брифинге, регистрация на «Синофарм» начнется 3 июля.



«К утру понедельника все муниципалитеты и все прививающие учреждения будут иметь соответствующие дозы вакцин... В воскресенье во второй половине дня, к концу дня, все прививающие учреждения будут готовы начать вакцинацию. Начнем с «Синофарма». Регистрация на «Синофарм» откроется 3 июля. В течение ближайших двух недель мы будем наблюдать за активностью граждан в плане бронирования. Через несколько дней оно расширится, добавится и «Синовак», - сказал Гамкрелидзе.



Напомним, миллион доз вакцин «Синофарм» и «Синовак» уже поступили в Грузию и с 5 июля в начинается массовая вакцинация.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





