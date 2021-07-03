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Напавшего на журналистов «ТВ Пирвели» освободили под залог
03.07.2021 12:58
Районный суд Тетрицкаро приговорил задержанного за насилие над съемочной группой «ТВ Пирвели» и незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста в Цалка к залогу в размере 10 000 лари.
На заседании защита требовала залог в размере 5000 лари, а обвинение — применения содержания под стражей в качестве меры пресечения.
Судья частично удовлетворил ходатайство защиты и приговорил ответчика к залогу в размере 10 000 лари. Заключенный покинет тюрьму после внесения залога.
Следствие установило, что 30 июня в селе Цинцкаро муниципалитета Цалка местный житель вступил в физическое противостояние со съемочной группой «ТВ Пирвели», препятствуя журналистам в выполнении профессиональной деятельности и подвергая их физическому насилию.
В настоящее время ведется расследование по факту насилия и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналиста. Преступление, которое карается лишением свободы на срок до двух лет.
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