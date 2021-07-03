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Патриарх передал пожизненно осужденным подарки


03.07.2021   13:04


Осужденным пожизненно, помещенным в пенитенциарную систему, были вручены подарки от Католикоса-Патриарха всея Грузии.

По информации Специальной пенитенциарной службы, представители Патриархии передали им различные сладости, книги и свечи от Илии Второго.

«Специальная пенитенциарная служба благодарит Католикоса-Патриарха Илию Второго и Патриархию Грузии за заботу о пожизненно осужденных и поддержку», — говорится в заявлении.

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