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Патриарх передал пожизненно осужденным подарки
03.07.2021 13:04
Осужденным пожизненно, помещенным в пенитенциарную систему, были вручены подарки от Католикоса-Патриарха всея Грузии.
По информации Специальной пенитенциарной службы, представители Патриархии передали им различные сладости, книги и свечи от Илии Второго.
«Специальная пенитенциарная служба благодарит Католикоса-Патриарха Илию Второго и Патриархию Грузии за заботу о пожизненно осужденных и поддержку», — говорится в заявлении.
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