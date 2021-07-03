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В озере Паравани утонул 17-летний молодой человек
03.07.2021 13:45
В озере Паравани утонул 17-летний парень. По существующей информации, молодой человек зашел, чтобы искупаться в озере и не смог выйти на берег.
Несчастный случай произошел вчера ночью.
Как сообщает МВД, расследование факта начато по статье 115 УК, которая подразумевает доведение до самоубийства.
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