

В озере Паравани утонул 17-летний молодой человек

03.07.2021 13:45





В озере Паравани утонул 17-летний парень. По существующей информации, молодой человек зашел, чтобы искупаться в озере и не смог выйти на берег.



Несчастный случай произошел вчера ночью.



Как сообщает МВД, расследование факта начато по статье 115 УК, которая подразумевает доведение до самоубийства.



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