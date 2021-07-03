

Гражданам не удается зарегистрироваться на вакцину «Синофарм»

03.07.2021 13:54





Сегодня с 12:00 на сайте booking.moh.gov.ge должен был возобновиться процесс регистрации на китайскую вакцину «Синофарм», но на данном этапе портал отключен, гражданам не удается зарегистрироваться.



Конкретная причина задержки регистрации на данный момент неизвестна. На сайте указано, что идет техническое обновление.



Для справки, массовая вакцинация в Грузии начнется вакциной «Синофарм». По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, регистрация на «Синофарм» должна начаться сегодня, 3 июля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





