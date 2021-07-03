

В Грузии выявлено 1026 новых случаев инфицирования коронавирусом

03.07.2021 16:34





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 33 002 теста, отсюда 15 024 на антигены и 17 978 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 026 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 369 048.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 2 июля, дневной показатель положительности составляет 3.11%, за последние 14 дней – 2.79%, а за 7 дней - 3.28%.



За последние сутки выздоровел 381 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 353 612.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 12 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 347 человек.



Из выявленных за сутки 1 026 новых случаев коронавируса 633 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 38, в Имеретии - 105, в Квемо Картли – 52, в Шида Картли – 44, в Гурии – 5, в Самегрело и Земо Сванетии – 44, в Кахетии – 81, в Мцхета-Мтианети - 15, в Самцхе-Джавахети – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 2.



На данном этапе в Грузии 10 063 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 2 907 человек, в том числе в Тбилиси – 1 639, в Аджарии – 167, в Имеретии – 381. Тяжелых пациентов – 620, в том числе в Тбилиси - 311, в Аджарии – 31, в Имеретии – 145. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 159 лиц, в том числе в Тбилиси - 110, в Аджарии – 7, в Имеретии –8.



В клинических гостиницах находится 747 человек, в том числе в Тбилиси – 553, в Аджарии – 182. На дому лечатся 6 409 человек.



В карантинном пространстве 84 человека, в том числе в Тбилиси - 80, в Аджарии - 4.



На данном этапе на самоизоляции находятся 7 187 человек, в том числе в Тбилиси – 2 513 лиц, в Аджарии – 623, в Имеретии – 779.



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