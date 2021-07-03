

В Грузии от коронавируса умерли еще 12 пациентов

03.07.2021 16:43





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа в Грузии зафиксировано 12 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 347 человек.



В Грузии выявлено 1026 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в стране за последние 24 часа проведено 33 002 теста, выздоровел 381 человек, дневной показатель положительности составляет 3.11%.



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