|
|
|
Патриархия ГПЦ призвала население к мирному выражение протеста против акции «Тбилиси Прайд»
03.07.2021 18:34
«5 июля в 17:00 мы соберемся в церкви Кашвети (Святого Георгия), чтобы вознести молитву Пресвятой Деве Марии и показать миру, что мы защищаем свое достоинство и для нас неприемлема любая навязанная попытка перерождения», говорится в заявлении Патриархии Грузинской православной церкви.
Согласно заявлению, цель «Прайда» — пропаганда извращенного образа жизни, наносящего вред сознанию подрастающего поколения.
«В заявлении, опубликованном 29 июня, Патриархия Грузии призвала организаторов «тбилисского прайда» и глав посольств, аккредитованных в Грузии, воздержаться от поддержки пропагандистских активностей ЛГБТК + в целях сохранения стабильности и гражданского мира в стране.
Мы надеялись, что они не проигнорируют выбор подавляющего большинства нашего общества, однако недавние события ясно показали, какое давление оказывается в стране.
Твердое вмешательство некоторых посольств и части депутатов Европарламента в нашу общественную и духовную жизнь вызывает беспокойство и неприемлемо для нашей Церкви и наших граждан, и мы считаем, что это является превышением полномочий с их стороны.
Мы еще раз заявляем, что цель т.н. прайда — пропаганда извращенного образа жизни, что наносит вред сознанию следующего поколения; эта акция вызывает напряженность и волнения среди наших людей, независимо от национальности и вероисповедания.
Ответственность за это несут организаторы и сторонники этих мероприятий», — говорится в сообщении.
Патриархия призвала население к выражению протеста в мирной форме и не поддаваться на целенаправленную провокацию в виде насильственного противостояния.
«Покажем, что мы защищаем свое достоинство и для нас неприемлема любая навязанная попытка перерождения», говорится в заявлении Грузинской церкви.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна