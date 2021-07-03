

Патриархия ГПЦ призвала население к мирному выражение протеста против акции «Тбилиси Прайд»

03.07.2021 18:34





«5 июля в 17:00 мы соберемся в церкви Кашвети (Святого Георгия), чтобы вознести молитву Пресвятой Деве Марии и показать миру, что мы защищаем свое достоинство и для нас неприемлема любая навязанная попытка перерождения», говорится в заявлении Патриархии Грузинской православной церкви.



Согласно заявлению, цель «Прайда» — пропаганда извращенного образа жизни, наносящего вред сознанию подрастающего поколения.



«В заявлении, опубликованном 29 июня, Патриархия Грузии призвала организаторов «тбилисского прайда» и глав посольств, аккредитованных в Грузии, воздержаться от поддержки пропагандистских активностей ЛГБТК + в целях сохранения стабильности и гражданского мира в стране.



Мы надеялись, что они не проигнорируют выбор подавляющего большинства нашего общества, однако недавние события ясно показали, какое давление оказывается в стране.



Твердое вмешательство некоторых посольств и части депутатов Европарламента в нашу общественную и духовную жизнь вызывает беспокойство и неприемлемо для нашей Церкви и наших граждан, и мы считаем, что это является превышением полномочий с их стороны.



Мы еще раз заявляем, что цель т.н. прайда — пропаганда извращенного образа жизни, что наносит вред сознанию следующего поколения; эта акция вызывает напряженность и волнения среди наших людей, независимо от национальности и вероисповедания.



Ответственность за это несут организаторы и сторонники этих мероприятий», — говорится в сообщении.



Патриархия призвала население к выражению протеста в мирной форме и не поддаваться на целенаправленную провокацию в виде насильственного противостояния.



«Покажем, что мы защищаем свое достоинство и для нас неприемлема любая навязанная попытка перерождения», говорится в заявлении Грузинской церкви.





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