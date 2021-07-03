

В Батуми открылся еще один инклюзивный пляж

03.07.2021 21:07

Новости-Грузия



Еще один адаптивный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья открылся сегодня в Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.



Пляж находится в начале улицы Грибоедова. Вся инфраструктура там адаптирована под нужды колясочников: душевые кабины, туалеты, раздевалки, тропинки. Кроме того, на пляже есть специализированные коляски для купания. Воспользоваться ими можно абсолютно бесплатно. В этом отдыхающим помогут специально подготовленные инструкторы.



Первый инклюзивный пляж открылся в Батуми в 2019 году. Он находится на Старом бульваре, недалеко от ресторана «Дзвели геми».



По итогам переписи населения от 2014 года в Грузии было зарегистрировано 100,1 тысячи лиц с ОВЗ. По состоянию на 2017 год помощь от государства получали 125,1 тысячи граждан с соответствующим статусом.



Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями, вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).



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