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В Грузии восстановлена работа портала для регистрации на вакцинацию от коронавируса
04.07.2021 11:02
В Грузии восстановлена работа портала для регистрации на вакцинацию от коронавируса, который вчера вышел из строя из-за массированной кибератаки.
Портал для регистрации на прививку отключился накануне утром.
В связи с этим не удалось начать регистрацию на прививку вакциной «Синофарм», старт которой был запланирован на 12:00.
Вчера же Минздрав Грузии сообщил о массированной кибератаке на портал регистрации на вакцинацию — booking.moh.gov.ge. К устранению проблемы были привлечены соответствующие ведомства.
МВД Грузии начало расследование по факту кибератаки.
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