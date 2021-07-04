

В Грузии восстановлена работа портала для регистрации на вакцинацию от коронавируса

04.07.2021 11:02





В Грузии восстановлена работа портала для регистрации на вакцинацию от коронавируса, который вчера вышел из строя из-за массированной кибератаки.



Портал для регистрации на прививку отключился накануне утром.



В связи с этим не удалось начать регистрацию на прививку вакциной «Синофарм», старт которой был запланирован на 12:00.



Вчера же Минздрав Грузии сообщил о массированной кибератаке на портал регистрации на вакцинацию — booking.moh.gov.ge. К устранению проблемы были привлечены соответствующие ведомства.



МВД Грузии начало расследование по факту кибератаки.





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