

Неприемлемо оскорблять и совершать насилие от имени Христа и церкви - Епископ Саба

04.07.2021 15:57





Церковь никогда не сможет смириться с грехом, и мы говорим, что мы не ненавидим людей, а обращаемся с ними так, как обращается отец с собственными детьми, с лаской и любовью направляем их на верный путь, - об этом завил епископ Грузинской епархии Северной Америки, владыка Саба в Потийском кафедральном соборе.



По его словам, от имени Христа и церкви людей оскорбляют и совершают насилие в отношении них, что неприемлемо.



Как отметил владыка, государство обязано защищать и обеспечивать соблюдение прав каждого своего гражданина.



«От имени Христа и церкви людей оскорбляют и совершают насилие в отношении них, что неприемлемо. Это противоречит Христу и Евангелию. Мы должны знать одну вещь, что у государства и церкви не могут быть одни и те же законы. Государство обязано защищать каждого гражданина и обеспечивать соблюдение его прав, предполагаемых Конституцией», - заявил Епископ Саба.



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