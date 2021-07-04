

Мужчина с топором ворвался в церковь и напал на машину полиции

04.07.2021 19:02





Вооруженный топором мужчина ворвался в храм Успения Пресвятой Богородицы в городе Озургети на юго-западе Грузии, повредив иконы и церковный инвентарь. Об этом сообщает местное агентство «Гуриис моамбе».



Храм Успения Пресвятой Богородицы находится на территории крупного монастырского комплекса Шемокмеди. Нападение произошло вскоре после воскресной службы, его свидетелями стали десятки человек.



О пострадавших не сообщается. Помимо икон повреждены также были кандило и кафедра.



Прихожане вызвали на место полицию. Когда сотрудники МВД Грузии пытались задержать нападавшего, он ударил топором их машину. Правоохранителям потребовалось определенное время, чтобы обезвредить его и надеть наручники.



На данном этапе не известно, какими были его мотивы.



Следствие начато по факту повреждения или уничтожения вещи (статья 187 УК Грузии).



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