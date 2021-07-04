

Противники «Тбилиси прайда» установили палатки у метро Руставели

04.07.2021 21:21





Представители «Общества защиты прав детей» и партии «Грузинская идея» поставили палатки у станции метро Руставели в Тбилиси.



Участники акции выступают против проведения «Тбилиси прайда» и требуют его отмены.



Они намерены остаться у метро на всю ночь. На прилегающей территории мобилизована полиция.



Как заявляют участники акции, они не допустят проведения «Тбилиси прайда» и всяческими путями постараются его сорвать.



Напомним, что неделя «Тбилиси прайда» открылась 1 июля, а 5 июля «Тбилиси прайд» собирается провести «Марш достоинства» под слоганом «Выходи за солидарность».



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