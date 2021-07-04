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Противники «Тбилиси прайда» установили палатки у метро Руставели
04.07.2021 21:21
Представители «Общества защиты прав детей» и партии «Грузинская идея» поставили палатки у станции метро Руставели в Тбилиси.
Участники акции выступают против проведения «Тбилиси прайда» и требуют его отмены.
Они намерены остаться у метро на всю ночь. На прилегающей территории мобилизована полиция.
Как заявляют участники акции, они не допустят проведения «Тбилиси прайда» и всяческими путями постараются его сорвать.
Напомним, что неделя «Тбилиси прайда» открылась 1 июля, а 5 июля «Тбилиси прайд» собирается провести «Марш достоинства» под слоганом «Выходи за солидарность».
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