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Илия II поздравил США с 245-летием со дня объявления независимости
04.07.2021 21:24
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II поздравляет США с Днем независимости.
«С 245-летием со дня объявления независимости Соединенных Штатов Америки поздравляю американский народ, власти и всех тех, для кого ценны настоящая свобода и независимость.
Да благословит Господь и освятит миром наши страны и население. Да благословит Господь весь мир», - отмечается в поздравлении патриарха.
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