

Церцвадзе: «Индийский штамм» уже стал игроком на арене

04.07.2021 23:09





«Индийский штамм» уже стал игроком на арене, - об этом заявил генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



Как заявил Церцвадзе в передаче «Полит-город» на телеканале «Палитраньюс», т.н. британский и «индийский» штаммы привели к гораздо больше числу тяжелых и смертельных случаев.



«Индийский штамм», которого у нас уже 20%, уже стал игроком на арене. Он распространяется на 50% быстрее, чем британский и приводит к более тяжелым случаям. Если вы посетите клиники, я каждый день там бываю, и без системного анализа увидите, что тяжелобольных стало гораздо больше. И это те, кто зависит от кислорода и реанимационные больные. Более высокий показатель смертности во время третьей волны, чем при второй волне, обусловлен тем, что британский, а затем и индийский штаммы дали нам больше тяжелых и смертельных случаев», - отметил Церцвадзе.



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