

Патриархия Грузии зовет детей на акцию против Прайда

04.07.2021 23:21





Патриархия Грузинской православной церкви выведет детей на акцию 5 июля против «Марша достоинства».



«Марш, анонсированный Tbilisi Pride 5 июля, грубо нарушает как общую мораль, так и интересы детей, наши интересы. Чем агрессивней они поносят наших родителей, которые растят нас по религиозным, национальным правилам и чем сильнее требуют проведения Прайда, тем большее насилие они совершают над нами.



Как мы уже говорили, Конвенция о правах ребенка и Кодекс прав ребенка запрещают действия, наносящие вред ребенку, включая пропаганду разврата. Поэтому мы подали заявление в суд и категорически потребовали, чтобы наши права были защищены судом. К сожалению, суд еще не вынес решение, нас обманывают и каждый день нарушают закон. Суд не защищает наших детей, т.к. находится в рабстве у ЛГБТ Прайда < >



Поэтому мы призываем всех детей, особенно тех, кто младше 18 лет, выйти на проспект Руставели в понедельник, 5 июля, в 17:00 и вместе защитить наши права, наших родителей, наших близких от жестокого обращения и насилия», — говорится в заявлении Грузинской православной церкви.



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