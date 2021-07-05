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На вакцинацию за несколько часов зарегистрировались более 14 тысяч граждан Грузии
05.07.2021 10:31
Более 14 тысяч граждан Грузии сегодня, 4 июля, зарегистрировались на вакцинацию от коронавируса на специальном сайте Минздрава. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Из-за массированной кибератаки регистрация началась на сутки позже запланированного – сегодня после полудня. По данным NCDC, к настоящему времени проблемы полностью устранены.
NCDC призывает граждан не затягивать с вакцинацией и записаться на прививку как можно скорее.
2 июля в Грузию прибыла партия китайских вакцин Sinopharm и Sinovac в количестве 1 миллиона доз. Уже с 5 июля власти Грузии обещают начать массовую вакцинацию населения. По их расчетам, в день будут делать от 20 до 30 тысяч уколов, чтобы уже к концу года привить 60% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета. В вакцинации будут задействованы до 350 медицинских бригад, сообщают «Новости-Грузия».
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