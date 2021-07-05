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Противники «Тбилиси прайда» поставили палатки у метро Руставели
05.07.2021 10:31
Представители «Общества защиты прав детей» и партии «Грузинская идея» поставили палатки у станции метро Руставели в Тбилиси. Участники акции выступают против проведения «Тбилиси прайда» и требуют его отмены.
Они намерены остаться у метро на всю ночь. На прилегающей территории мобилизована полиция. Как заявляют участники акции, они не допустят проведения «Тбилиси прайда» и всяческими путями постараются его сорвать.
С 1 по 5 июля в Тбилиси проходит прайд-неделя – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека. Она открылась показом документального фильма. Мероприятие, среди гостей которого были иностранные послы, проходило на фоне беспорядков. Сорвать показ пытались гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций. Полиция задержала более 20 человек.
Заключительным событием прайд-недели станет «Марш достоинства» - представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники и гражданские активисты проведут шествие, предъявив властям ряд социальных и политических требований.
Гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций намерены помешать акции. Одновременно 5 июля в храме Кашвети патриархия обещает провести молебен, чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+».
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