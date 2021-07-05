

При организации Патриархии у Кашветской церкви состоится акция

05.07.2021 10:35





Патриархия Грузии проведет сегодня акцию против «Тбилиси прайда». Патриархия ожидает прихожан у Кашветской церкви сначала в 13:00, а позже просит прийти туда же в 17:00. Духовные лица отслужат в храме молебен.



Как говорится в заявлении патриархии, распространенном два дня назад, «они должны показать миру, что защищают достоинство и навязанная попытка вырождения неприемлема».



«Заявлением, сделанным 29 июня, Патриархия Грузии призвала организаторов «Тбилиси прайда» и глав посольств, аккредитованных в Грузии, в целях сохранения стабильности и гражданского мира в стране воздержаться от поддержки пропагандистских активностей ЛГБТК +.



Мы надеялись, что они не проигнорируют выбор подавляющего большинства нашего общества, но события последних дней ясно показали, какое давление оказывается в стране.



Резкое вмешательство некоторых посольств и части европарламентариев в нашу общественную и духовную жизнь тревожно и неприемлемо для нашей церкви и наших граждан, и мы считаем, что это является превышением их полномочий.



Вместе с тем, мы еще раз заявляем, что целью т.н. «прайда» является пропаганда извращенного образа жизни, которая вредит сознанию будущего поколения; это действие в нашем народе вызывает напряженность и волнения, независимо от национальности и религиозной принадлежности.



За все это ответственность возлагается на организаторов и сторонников этих активностей.



Обращаемся к населению, мирно зафиксировать наш протест и не поддаваться на провокации, направленные на насильственное противостояние.



5 июля в 17:00 соберемся у Кашветской церкви святого Георгия, вознесем молебен Пресвятой Богородице и покажем миру, что мы защищаем наше достоинство и для нас неприемлема навязанная попытка вырождения», - отмечается в распространенной информации.



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