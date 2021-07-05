

Массовая вакцинация в Грузии начнется сегодня

05.07.2021 10:59





Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Грузии сегодня.



Как заявил на брифинге 2 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Грузия получила миллион доз вакцин «Синовак» и «Синофарм», и 5 июля страна готова начать массовую вакцинацию. Из полученного миллиона доз вакцины — это 500 000 доз «Синофарм» и 500 000 доз «Синовак»



При этом, по словам премьер-министра, в ближайшие недели в Грузию поступит еще миллион доз вакцин.



По данным Минздрава, для вакцинации по стране мобилизовано до 350 вакцинационных групп.



«Для обеспечения географической доступности министерство здравоохранения уже разработало схему распределения вакцин по всей стране», — заявили в министерстве здравоохранения.



По данным Национального центра по контролю заболеваний, электронный портал бронирования вакцинации, который отключился 3 июля из-за кибератаки, восстановлен.



В центре отметили, вчера, в 19:00, на электронном портале было зарегистрировано до 14 тысяч бронирований желающих привиться вакциной «Синофарм».



По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, на портале регистрации для вакцинации задержек нет. По его словам, в случае технических проблем граждане смогут записаться на прививки в поликлиниках.



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