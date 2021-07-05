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Патриархия организует сегодня акцию
05.07.2021 11:13
Патриархия Грузии проведет сегодня акцию против «Тбилиси Прайд».
Как говорится в заявлении Патриархии, распространённом два дня назад, «миру необходимо показать, что наше достоинство защищается и что любая попытка вырождения неприемлема».
«События последних дней ясно показали, какое давление оказывается на страну.
Для нашей церкви и наших граждан неприемлемо резкое вмешательство некоторых посольств и некоторых депутатов Европарламента, и мы считаем, что это злоупотребление их властью.
Однако мы еще раз заявляем, что цель т.н. «прайда» - пропаганда извращенного образа жизни, наносящего вред сознанию будущих поколений.
Мы призываем население собраться 5 июля этого года в 17:00 у церкви Святого Георгия Кашвети, чтобы вознести молитву Пресвятой Деве Марии и показать миру, что мы защищаем свое достоинство и что попытки деградации для нас неприемлемы», - сказано в заявлении.
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