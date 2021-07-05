Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ультраконсервативные активисты окружили офис движения «Позор» и избили оператора TV Pirveli


05.07.2021   12:42


Участники акции против «Марша достоинства» окружили офис общественного движения «Позор». На месте собрались несколько сотен радикалов, которые выкрикивают оскорбления.

Пострадала съемочная группа TV Pirveli, жестоко избит оператор, уничтожена техника. Как сообщил руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, с сотрудниками телеканала не удается связаться, так как им разбили телефоны.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна