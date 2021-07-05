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Ультраконсервативные активисты окружили офис движения «Позор» и избили оператора TV Pirveli
05.07.2021 12:42
Участники акции против «Марша достоинства» окружили офис общественного движения «Позор». На месте собрались несколько сотен радикалов, которые выкрикивают оскорбления.
Пострадала съемочная группа TV Pirveli, жестоко избит оператор, уничтожена техника. Как сообщил руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, с сотрудниками телеканала не удается связаться, так как им разбили телефоны.
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