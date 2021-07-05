

Автомобильное движение на проспекте Руставели частично ограничено

05.07.2021 12:50





Автомобильное движение на проспекте Руставели частично ограничено. В целях безопасности возле церкви Кашвети правоохранители устроили живую цепь.



В эти минуты перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит акция противников «Недели прайда».



На акции присутствуют духовные лица, призывающие граждан к поддержке, кроме того, призывают организаторов «Недели прайда» отказаться от проведения анонсированного сегодня мероприятия.



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