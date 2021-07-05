|
|
|
Автомобильное движение на проспекте Руставели частично ограничено
05.07.2021 12:50
Автомобильное движение на проспекте Руставели частично ограничено. В целях безопасности возле церкви Кашвети правоохранители устроили живую цепь.
В эти минуты перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит акция противников «Недели прайда».
На акции присутствуют духовные лица, призывающие граждан к поддержке, кроме того, призывают организаторов «Недели прайда» отказаться от проведения анонсированного сегодня мероприятия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна