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Автомобильное движение на проспекте Руставели частично ограничено


05.07.2021   12:50


Автомобильное движение на проспекте Руставели частично ограничено. В целях безопасности возле церкви Кашвети правоохранители устроили живую цепь.

В эти минуты перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит акция противников «Недели прайда».

На акции присутствуют духовные лица, призывающие граждан к поддержке, кроме того, призывают организаторов «Недели прайда» отказаться от проведения анонсированного сегодня мероприятия.

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