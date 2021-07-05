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В течение двух дней в Грузии зарегистрировано 838 новых случаев коронавируса
05.07.2021 12:51
В течение двух дней, 4-5 июля, в Грузии зарегистрировано 838 новых случаев коронавируса. Соответствующие данные распространяет Национальный центр контроля заболеваний.
По их данным, скончались еще 26 человек. 1515 человек вылечились от вируса.
Отметим, что ковид- статистика вчера не обновлялась.
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