

В течение двух дней в Грузии зарегистрировано 838 новых случаев коронавируса

05.07.2021 12:51





В течение двух дней, 4-5 июля, в Грузии зарегистрировано 838 новых случаев коронавируса. Соответствующие данные распространяет Национальный центр контроля заболеваний.



По их данным, скончались еще 26 человек. 1515 человек вылечились от вируса.



Отметим, что ковид- статистика вчера не обновлялась.



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