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Сонгулашвили: «Религиозное мышление исключает поощрение любого антагонизма»
05.07.2021 13:04
«Мы обрели независимость после распада Советского Союза, но до внутренней свободы еще очень далеки. Путь к освобождению на пути к свободе необходимо выбрать: нам нужно освободиться от страха и ненависти к другим, нам нужно быть свободными от эволюционных тенденций — угнетать и избегать слабых, меньшинства и группы людей . Свобода выражения мнений действительно является нормой в нашей Конституции, но ее корни уходят корнями в человеческий опыт и в прошлое», — такими словами архиепископ Евангелическо-баптистской церкви Грузии Малхаз Сонгулашвили, откликнулся на проведение в Тбилиси «Недели Прайда».
По его словам, каждый человек уникален. А расовое, языковое, гендерное, половое, культурное разнообразие отражают «намерения и природу создателя этого мира».
«Бог дал человеку свободу. Это правда, что либеральная демократия сейчас кажется самым преданным сторонником защиты человеческих свобод, но человек стремился к свободе на протяжении всей своей цивилизации и боролся за свободу», — отметил священнослужитель.
Он также напомнил, что основной религиозный принцип это принцип «не навреди». А религиозное мышление исключает поощрение, одобрение и оправдание любого антагонизма.
«Необходимы политические силы, чтобы в первую очередь встать на сторону справедливости, если вы искренне заинтересованы в европейских ценностях, а не на стороне политической выгоды.
Они должны помнить, что в будущем о нас будут судить не по тому, сколько мостов мы построили и сколько гектаров засеяли, а по тому, насколько мы смогли защитить слабых от сильных, насколько мы смогли защитить угнетенных», пишет Малхаз Сонгулашвили.
По его словам, система образования Грузии нуждается в переосмыслении:
«Мы маленькая страна, и наше будущее, достойное будущее, если мы хотим его иметь, нам необходимо образование. Не религиозный менеджмент, а образование в целом, отсутствие которого лишает нас возможности двигаться вперед».
«Нам нужны и другие меньшинства: стыдно, когда мы просим одну категорию религиозных меньшинств ограничить и унизить другую категорию меньшинств, чтобы завоевать сердца большинства или предостеречь себя. Такие меньшинства предают Бога и предают человека. В таком случае одно только извинение нас не спасет, даже в далеком будущем нам отчаянно нужна метанойя — то есть фундаментальное изменение мышления: отказ от рабского мышления и возвращение к божественному мышлению, стоя на стороне угнетенных, и сочувствуя изгоняемым. Религия требует от нас мужества, защиты и искренности», — написал он.
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