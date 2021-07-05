

Хартия журналистской этики Грузии требует защитить представителей СМИ

05.07.2021 13:05





Хартия журналистской этики Грузии опубликовала заявление о продолжающихся насильственных действиях против журналистов на проспекте Руставели. Организация призывает власти обеспечить безопасность представителей СМИ.



«Согласно распространенной информации, на проспекте Руставели агрессивно настроенные группы физически и словесно оскорбляют журналистов. СМИ сообщают, что члены группировок нападают на журналистов и вынуждают их покинуть место съемок.



Как сообщает Pirveli TV, оборудование, принадлежащее телекомпании, было повреждено.



По сообщению Formula TV, Гуга Двалишвили, у журналиста телекомпании отобрали микрофон, оператор телеканала подвергся физическому насилию.



Также совершено нападение на журналиста издания «Табула», Мако Джабуа ударили по голове, на ней была надета майка с надписью «Пресса».



Журналист Netgazeti Лука Пертая подвергся словесным оскорблениям.



На журналистку Тамту Кахаберидзе совершено нападение.



Хартия призывает Министерство внутренних дел защищать представителей СМИ от незаконного вмешательства в журналистскую деятельность и насилия.



Хартия журналистской этики призывает правительство защищать безопасность журналистов и создавать соответствующие условия работы для СМИ в ходе их профессиональной деятельности, чтобы граждане имели возможность получать информацию о текущих процессах.



«Хартия журналистской этики всегда будет защищать права журналистов и высокие стандарты свободы слова».



По последней информации, не менее 20 журналистов и операторов стали жертвами насилия со стороны агрессивно настроенных групп. Съемочное оборудование повреждено.



Ранее гомофобные группы разобрали палатки противников «Грузинской мечты» перед зданием парламента.



Вышеуказанные группы намерены сорвать проведение «Марша достоинства», который запланирован в рамках Tbilisi Pride Week.



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