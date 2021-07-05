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От действий ультрарадикальных групп в Тбилиси пострадали более чем 10 журналистов
05.07.2021 13:14
Члены ультрарадикальных групп, которые сегодня утром собрались на проспекте Руставели, напали на выполняющих свои служебные обязанности журналистов и операторов. Пострадало более 10 представителей СМИ.
Среди пострадавших - представители различных СМИ. Среди них Мариам Кумсишвили из «Рустави 2»; Марика Гоциридзе; Георгий Пертия; Саломе Бокучава; Шота Сикинчалашвили; Зура Манагадзе; Бека Атабегашвили и Георгий Квицинадзе. Сломаны две телекомпании. Кроме того, пострадали два журналиста TV Pirveli: Русо Джабанишвили и Гурам Тодадзе. У канала повредили устройство прямой трансляции и две камеры. Среди пострадавших - представители On.ge, «Табулы», «Нетгазети» и других СМИ.
«Тбилиси Прайд» в очередной раз пытается провести в Грузии «Марш достоинства». Большая часть представителей власти заявляет, что проведение Марша нецелесообразно. Вместе с властями распространила заявление и Патриархия и объявила о контракции. Силовые участники акции собрались сегодня с утра и напали на журналистов.
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