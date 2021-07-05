

Управление мусульман и Духовный совет езидов выступили против насилия на Прайде

05.07.2021 14:09





Управление мусульман Грузии публикует уже второе за два дня заявление относительно «Марша достоинства». В отличии от публикации 4 июля, сегодняшняя гласит, что все граждане равны перед государством в своем праве выражения мнений.



«Все граждане Грузии равны перед законом и правосудием, поэтому каждый имеет право на свободу собраний и выражения мнения, как это предусмотрено Конституцией.



Управление мусульман Грузии всегда отстаивало демократический конституционный порядок, независимо от того, разделяем ли мы взгляды какого-либо частного или юридического лица.



Правительство, как главный гарант демократической системы, обязано реагировать на все эти вызовы и обеспечивать мирное выражение разнообразия меньшинств, проживающих в стране, в рамках закона.



У нас, мусульман, есть ценности нашей исламской культуры и ценности наших устремлений. Несмотря на различия, мы не вмешиваемся в жизнь других, мы не вмешиваемся в их образ жизни и обычаи. Мы уважаем права людей разных вероисповеданий и убеждений как внутри, так и вокруг нас.



Мы привержены миру. Мы готовы с любовью строить свою Родину и молиться за ее единство.



Мы категорически отвергаем все формы и причины насилия», говорится в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





