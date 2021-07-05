

Около 20 представителей СМИ подверглись насилию со стороны гомофобов

05.07.2021 14:25





Участники гомофобного митинга на проспекте Руставели напали на представителей СМИ, также была повреждена их техника. Нападению подверглись около 20 журналистов и операторов.



Из-за того, что агрессивные группировки проявляют особую агрессивность по отношению к представителям СМИ, полиция вывела из толпы и увезла несколько журналистов на полицейской машине.



Известно также, что у журналиста телеканала «Формула» Гуги Двалишвили отобрали микрофон и призвали . Их покинуть территорию. Оператор телеканала «Формула» подвергся физическому насилию. Насилию подверглись и другие журналисты телеканала — Георги Габуниа и Лексо Хомасуридзе.



Как сообщил Netgazeti продюсер телекомпании «Пирвели» Нодар Меладзе, пострадали двое журналистов и двое операторов телекомпании. По его словам, была повреждена радиовещательная аппаратура, из-за чего была отключена передача сигналов.



Были оскорблены журналисты и операторы «Рустави-2», разбиты две камеры. На данный момент известно, что это: Мариам Кумсишвили — журналист, Марика Гоциридзе — журналист, Гиорги Пертия — журналист, Саломе Бокучава — журналист, Шота Сикинчалашвили — оператор, Зура Манагадзе — оператор, Бека Атабегашвили — оператор.



Журналист и оператор «Главного канала» подверглись физическому насилию. По сообщению телекомпании «Имеди», пострадали также их журналист и оператор.



Макула Джабуа, журналист «Табула», подвергся физическому насилию. Журналистов Netgazeti и On.ge не допустили к работе.



Также был избит оператор PalitraNews, он получил травмы лица, повреждена видеокамера телеканала.



В МВД пока не сообщили нам, арестован ли кто-нибудь за нападение на СМИ.



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