|
|
|
Около 20 представителей СМИ подверглись насилию со стороны гомофобов
05.07.2021 14:25
Участники гомофобного митинга на проспекте Руставели напали на представителей СМИ, также была повреждена их техника. Нападению подверглись около 20 журналистов и операторов.
Из-за того, что агрессивные группировки проявляют особую агрессивность по отношению к представителям СМИ, полиция вывела из толпы и увезла несколько журналистов на полицейской машине.
Известно также, что у журналиста телеканала «Формула» Гуги Двалишвили отобрали микрофон и призвали . Их покинуть территорию. Оператор телеканала «Формула» подвергся физическому насилию. Насилию подверглись и другие журналисты телеканала — Георги Габуниа и Лексо Хомасуридзе.
Как сообщил Netgazeti продюсер телекомпании «Пирвели» Нодар Меладзе, пострадали двое журналистов и двое операторов телекомпании. По его словам, была повреждена радиовещательная аппаратура, из-за чего была отключена передача сигналов.
Были оскорблены журналисты и операторы «Рустави-2», разбиты две камеры. На данный момент известно, что это: Мариам Кумсишвили — журналист, Марика Гоциридзе — журналист, Гиорги Пертия — журналист, Саломе Бокучава — журналист, Шота Сикинчалашвили — оператор, Зура Манагадзе — оператор, Бека Атабегашвили — оператор.
Журналист и оператор «Главного канала» подверглись физическому насилию. По сообщению телекомпании «Имеди», пострадали также их журналист и оператор.
Макула Джабуа, журналист «Табула», подвергся физическому насилию. Журналистов Netgazeti и On.ge не допустили к работе.
Также был избит оператор PalitraNews, он получил травмы лица, повреждена видеокамера телеканала.
В МВД пока не сообщили нам, арестован ли кто-нибудь за нападение на СМИ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна