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В Тбилиси радикалы напали на журналистов Радио Свобода
05.07.2021 16:19
В Тбилиси, у здания представительства ООН, подверлись нападению журналисты Грузинской службы Радио Свобода Торнике Мандария и Дато Коридзе. Они пострадали при выполнении профессиональных обязанностей. Была повреждена их рабочая техника.
В столице Грузии в понедельник вспыхнули беспорядки с участие противников намеченного на вечер 5-го июля на центральном проспекте Руставели шествия ЛГБТ-сообщества. О задержаниях зачинщиков столкновений информации не было.
Ранее местные СМИ сообщили о нападениях на журналистов у здания парламента Грузии. Издания пишут о причастности к столкновениям представителей ультраконсервативных и радикальных движений.
В министерстве внутренних дел страны в связи с атаками на репортёров сообщили что начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса - о незаконном воспрепятствовании журналистам и о насилии.
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