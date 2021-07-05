

Радикалы физически расправились с фотокорреспондентом «ИнтерпрессНьюс»

05.07.2021 16:57





Противники «марша достоинства» физически расправились с фотокорреспондентом «IPN» Георгием Николишвили.



На фотокорреспондента агентства на территории у церкви Кашвети напали несколько человек. У него отмечаются повреждения в области лица.



Противники марша также физически расправились и с представителями других СМИ. Пострадали еще несколько журналистов и операторов.



«Интерпрессньюс» призывает МВД обеспечить безопасность сотрудников СМИ, находящихся на местах.



Напомним, противники марша уже несколько часов вступают в противостояние с журналистами, операторами и другими сотрудниками СМИ, однако из-за мобилизации недостаточного числа полицейских, правоохранителям сложно обеспечить их безопасность.



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