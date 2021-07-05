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Радикалы физически расправились с фотокорреспондентом «ИнтерпрессНьюс»
05.07.2021 16:57
Противники «марша достоинства» физически расправились с фотокорреспондентом «IPN» Георгием Николишвили.
На фотокорреспондента агентства на территории у церкви Кашвети напали несколько человек. У него отмечаются повреждения в области лица.
Противники марша также физически расправились и с представителями других СМИ. Пострадали еще несколько журналистов и операторов.
«Интерпрессньюс» призывает МВД обеспечить безопасность сотрудников СМИ, находящихся на местах.
Напомним, противники марша уже несколько часов вступают в противостояние с журналистами, операторами и другими сотрудниками СМИ, однако из-за мобилизации недостаточного числа полицейских, правоохранителям сложно обеспечить их безопасность.
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