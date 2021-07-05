

Журналист ТВ Formula рассказал как над ним учинили расправу радикалы

05.07.2021 17:28





Журналист телеканала Formula Рати Цверава, рассказал как над ним учинили расправу участники гомофобной насильственной акции на проспекте Руставели. В момент записи он также отметил, что ожидает прибытие «Скорой помощи» уже 40 минут.



«В первую очередь нужно сказать, что инцидент имел место 40 минут назад и до сих пор «Скорой помощи» нет. Предположительно у меня сотрясение мозга, также повреждения в разных частях тела… Жду, когда меня отвезут в клинику», — заявил он в эфире Formula.



Цверава уже дал показания в полиции. По его словам, во время нападения рядом практически не было правоохранителей.



По словам журналиста, он хотел задать вопрос митрополиту Иоане Гамрекели, почему он был на акции и нравилось ли ему то, что делают гомофобные и насильственные группы.



«Я хотел задать этот вопрос священнослужителю, который призывает нас быть мирными, милосердными… Сам Иоане Гамрекели видел, как 50 человек начали меня бить», — заключил журналист.



«Я впервые почувствовал, что значит беззащитность, это случилось в центре, у парламента. Есть кадры, мы были в прямом эфире. На протяжении 200 метров не было ни одного правоохранителя. Били нещадно, не появился ни один правоохранитель, который бы прикрыл меня. Около храма Кашвети только один полицейский стал меня и защищать, но он был бессилен (против них), естественно.



Во время прямого включения я говорил, что если будет эскалация, правоохранители не смогут меня защитить.



Меня били где-то на протяжении 200 метров. Я склонил голову, задыхался, не мог говорить, просил о помощи. Какая там помощь, все били. Им было неинтересно, кто я… Просто хотели убить. До убийства этими людьми один шаг. Это единственная цель, так как ты задаешь вопрос, за который могут убить», — сказал он.



5 июля участники насильственной и гомофобной акции, которых призвала собраться Патриархия грузинской православной церкви (ГПЦ), учинили расправу над журналистами и ворвались в офисы «Тбилиси Прайд» и Shame Movement. Пострадали более 20 журналистов.



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