

Бердзенишвили: Меня пугает, что в последний период насилие над СМИ стало нормой

05.07.2021 18:27





«Я не знаю ни одного человека, кто может оправдать насилие», — об этом заявила генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили в связи с сегодняшней акций, в ходе которой пострадал оператор Первого канала Грузии Илья Твалиашвили и представители других СМИ.



Тинатин Бердзенишвили выразила солидарность с пострадавшими сегодня представителями СМИ.



«Меня пугает, что в последний период насилие над СМИ стало нормой, и еще более пугает то, что ни одно дело не расследовано, а виновный не наказан.



Что касается сегодняшнего дня, пострадало немало средств массовой информации, журналисты, операторы и я выражаю солидарность со всеми. Наш оператор получил травму головы и повредил глаз. На данный момент его состояние здоровья в норме.



Я думаю, что все это достигло какой-то красной черты и отметки, и вместе, как общество, мы должны позаботиться о выходе, потому что я считаю, что преследование и препятствование профессиональной деятельности прямо пропорционально нашему обществу. Поэтому сегодня у нас нет другого выхода», — заявила Тинатин Бердзенишвили.



Напомним, противники «Тбилиси Прайда» с утра проводят акцию на проспекте Руставели.



Протестующие вступили в противостояние с представителями СМИ, в результате чего пострадал оператор Первого канала Грузии Илья Твалиашвили. Пострадали и представители других СМИ.



В то же время «Тбилиси Прайд» позже выступил с заявлением, в котором говорилось, что сегодня марш не состоится.





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