

Патриархия возложила ответственность за вчерашнее побоище на организаторов «Тбилиси Прайда»

06.07.2021 10:06





Патриархия Грузии выступила с чрезвычайным заявлением в связи с произошедшими сегодня на проспекте Руставели в Тбилиси событиями и фактами насилия.



Как говорится в заявлении, Патриархия Грузии глубоко обеспокоена тем, что пострадали люди, больше всего журналисты.



Вместе с тем, Патриархия считает, что «Тбилиси Прайд» - это пропаганда нетрадиционного образа жизни и содержала признаки морального, психологического и идеологического насилия над нашим населением и подрастающим поколением, что само по себе неизбежно вызвало бы резкую реакцию.



Мы предупредили об этом посольства и попросили их воздержаться от поддержки акции, чтобы избежать для страны ожидаемой тревоги и противостояния.



К сожалению, как наше мнение, так и мнение людей было проигнорировано.



Патриархия считает, что ответственность за случившееся, вместе с другими, должны нести в первую очередь организаторы «Тбилиси Прайда», которые, независимо от существующих реалий в стране, сначала спланировали, а затем не отказались от мероприятия, таким образом поставив западные ценности под угрозой дискредитации», - говорится в заявлении Патриархии Грузии.



Напомним, что сегодня в Тбилиси на проспекте Руставели радикальные группы, противники "Тбилиси Прайда" напали на журналистов.



По информации МВД, выявлены факты насилия в отношении 55 человек, среди них 53 - представители различных СМИ.



На данном этапе в административном порядке задержаны 8 человек.



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