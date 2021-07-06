

В Грузии выявлено 1407 новых случаев коронавируса

06.07.2021 11:12





В Грузии выявлено 1407 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровел 591 человек. 10 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 25 606 тестов, в том числе 15 693 — с экспресс-тестом на антигены и 9 913 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 5,49%, за последние 14 дней — 3,01%, за последние семь дней — 3,68%.



Всего в Грузии выявлено 371 293 случая заражения коронавирусом, из которых 355 718 человек выздоровели и 5 383 человека скончались.



Всего вакцинированы 272 810 человек, ежедневно вакцинируются 3667 человек.



В режиме карантина находятся 69 человек, в стационаре под наблюдением — 2961 человек, в ковид-гостинице — 837 человек.



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