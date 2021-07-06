

Тбилисский медуниверситет намерен допускать к очным занятиям только вакцинированных студентов

06.07.2021 13:46





Тбилисский государственный медицинский университет (ТГМУ) рассматривает возможность допускать к очной форме обучения и работы только вакцинированных от коронавируса студентов и сотрудников. Об этом говорится в заявлении пресс-службы вуза.



«Призываем сотрудников и студентов Тбилисского государственного медицинского университета воспользоваться возможностью и в июле и августе 2021 года включиться в кампанию массовой вакцинации. (…) Это единственное средство для создания безопасной учебной и исследовательской среды, развития и продвижения общества», — говорится в заявлении.



Новый учебный год в ТГМУ начинается 13 сентября. Согласно сообщению, к настоящему времени вакцинацию от COVID-19 прошли более 40% академического, административного персонала вуза.



Массовая вакцинация от коронавируса началась в Грузии 5 июля, после прибытия в страну китайских вакцин Sinopharm и Sinovac в количестве 1 миллиона доз. Власти планируют делать от 20 до 30 тысяч уколов, чтобы уже к концу года привить 60% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета. В вакцинации задействованы до 350 медицинских бригад.



Кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Грузии 15 марта, однако до сих пор ее масштабы были скромными. Доз, полученных ранее, оказалось достаточно для вакцинации менее чем 300 тысяч человек или 7,2% от всего населения Грузии.



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