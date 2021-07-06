

Монахиня выразила солидарность ЛГБТКИ+ сообществу Грузии

06.07.2021 15:00

СОВА



Матушка Мариам из женского монастыря Некреси выразила солидарность c ЛГБТКИ+ сообществом Грузии. На свое фото в социальной сети Facebook она установила фильтр с цветами радужного флага.



«Бог есть любовь. Бог прощает. Бог не совершает насилие. Бог с нами. Этим своим жестом хочу попросить прощения у общественности и хочу подать пример, мы вместе можем построить сильную страну, только объединение нас укрепит. Благослови нас Бог. Прошу, любите друг друга больше и относитесь друг к другу с большим уважением», — написала она.



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