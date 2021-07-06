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17 представителям СМИ присвоен статус потерпевших
06.07.2021 16:21
Статус потерпевших присвоен 17-ти представителям СМИ.
В Главном управлении Тбилиси все еще продолжается допрос журналистов, операторов и фотографов, освещавших митинг на проспекте Руставели перед парламентом вчера, 5 июля.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, при которых журналисты подверглись нападению, жестокому обращению и как было повреждено их оборудование.
В связи с обвинением по уголовному делу задержаны 3 человека, 8 человек арестованы с вязи с административным нарушением. В целях выявления и задержания других лиц, причастных к преступлению, МВД проводит следственные мероприятия.
Напомним, что вчера на проспекте Руставели в Тбилиси радикальные группировки, выступающие против недели «Тбилиси прайд», напали на журналистов. По данным МВД, жертвами насилия стали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ.
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