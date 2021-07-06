

Габуния: В Грузии подтверждено 52 случая «индийского штамма» коронавируса

06.07.2021 16:24





По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, к этому времени в Грузии подтверждено 52 случая т.н. индийского штамма, а в пяти подозрительных случаях продолжаются исследования.



«До сих пор в этих случаях не было выявлено особо тяжелого течения, хотя существует риск того, что штамм Дельта можето распространиться больше. Поэтому мы должны быть особенно осторожными», — отметила Габуния.



По словам Тамар Габуния, согласно текущим оценкам, уровень распространенности т.н. индийского штамма в настоящее время составляет от 10 до 20 процентов.



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