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ГПЦ о «монахине», извинившейся перед квир-людьми


06.07.2021   17:22


Служба по связям с общественностью Патриархии Грузинской православной церкви комментирует появившееся в прессе фото монахини, сопровожденное извинениями за произошедшие 5 июля в Тбилиси беспорядки. В ГПЦ подчеркивают, что человек с фотографии не имеет никакого отношения не только к Некресской епархии, но и к Грузинско православной церкви.

«Поясняем общественности, что изображенный на фото человек не является монахиней Некреси. Более того, в епархии Некреси нет женского монастыря, это лицо не принадлежит рядам Грузинской православной Церкви», — говорится в заявлении.

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