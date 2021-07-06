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Появилась новая возможность регистрации на вакцинацию
06.07.2021 17:26
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния рассказала о новой форме регистрации на вакцинацию от коронавируса. Сейчас уже можно записаться и сделать прививку прямо в клинике.
Замминистра напомнила, что массовая вакцинация началась вчера, и страна уже получила миллион доз вакцины.
«Портал регистрации был открыт вчера, на данном этапе доступно 100 000 бронирований, которые ожидают граждан.
В процессе вакцинации задействовано 160 учреждений, регистрация возможна как через электронный портал, так и в результате посещения клиники.
Есть номер горячей линии: 15-22, которая ориентирована на разъяснение клинических вопросов», - сказала Тамар Габуния.
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