

Один арестованный на акции против «Тбилиси Прайда» оштрафован на 2300 лари

06.07.2021 17:27





Один человек, задержанный вчера на акции возле Круглого сада, был оштрафован на 2 300 лари. Такое решение объявил судья Тбилисского городского суда Манучар Цацуа.



Обвинение требовало административного задержания Накашидзе, но судья отклонил ходатайство и освободил Накашидзе на основании штрафа.



Министерство внутренних дел обвиняет задержанного на акции Акакия Накашидзе в нарушении статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, в том числе в мелком хулиганстве и неподчинении законному запросу сотрудника полиции, а также в словесных оскорблениях.



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