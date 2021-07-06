

Пожар в Национальном парке Вашловани локализован

06.07.2021 17:45





Пожар на территории Национального парка Вашловани в Кахетии локализован, сообщили «Новости Грузия» в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



К этому времени на месте мобилизована спецтехника и 120 пожарных-спасателей. К работам также подключены около 80 рейнджеров Агентства охраняемых территорий.



Пожарным удалось подвести воду к очагу возгорания по специальным трубам из расположенного в четырех километрах от машин источника, что помогло ускорить тушение пожара, отметили в пресс-службе ЧС.

Причина пожара и площадь территории, охваченной огнем, пока не установлены.



Это четвертый случай возгорания за последнюю неделю в этом заповеднике.



Национальный парк Вашловани расположен в восточной части региона Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.



В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.



Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и четыре вида амфибий.



На крутых глиняных плато Вашловани есть «город ласточек» — эти птицы гнездятся здесь целыми колониями . На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, из них 109 видов бабочек.





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